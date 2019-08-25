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У Кремлі підтвердили опрацювання нового саміту "нормандської четвірки"

У Кремлі підтвердили опрацювання нового саміту "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Кремлі підтвердили опрацювання можливості проведення нового саміту "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Росія, Україна). Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова канцлера ФРН Ангели Меркель і заявив, що опрацювання можливостей ведеться, але цій зустрічі повинна передувати велика "домашня робота".

"Можливість організації такого саміту дійсно опрацьовується, але перед цим повинна бути проведена досить велика "домашня робота", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Йдеться про заяву канцлера ФРН Ангели Меркель про те, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом в Парижі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель: учасники саміту G7 обговорять питання України

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