У Кремлі підтвердили опрацювання нового саміту "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Кремлі підтвердили опрацювання можливості проведення нового саміту "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Росія, Україна). Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова канцлера ФРН Ангели Меркель і заявив, що опрацювання можливостей ведеться, але цій зустрічі повинна передувати велика "домашня робота".
"Можливість організації такого саміту дійсно опрацьовується, але перед цим повинна бути проведена досить велика "домашня робота", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Йдеться про заяву канцлера ФРН Ангели Меркель про те, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом в Парижі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель: учасники саміту G7 обговорять питання України