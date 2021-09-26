У Кремлі не вважають, що слова Ердогана про Крим руйнують перспективи його поїздки в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про те, що Крим є окупованим Російською Федерацією, не руйнують перспективи його візиту в Росію. Таку позицію висловив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу “Росія 1”, передає УНН.
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“У цій ситуації напевно трохи залишило неприємний слід, що подібні заяви стали озвучуватися в дні завершення підготовки до майбутнього візиту. Одначе, це анітрохи не руйнує перспективи проведення успішного, змістовного та конструктивного робочого візиту президента Ердогана в Росію”, — сказав Пєсков.
“Ми категорично не згодні з цим, і ми знаємо, що немає можливості досягти згоди в даний момент”, — додав він.
Деталі
За словами прессекретаря Путіна, Туреччина є партнером країни, з яким “зберігаються розбіжності”.
“Позиція Туреччини і позиція пана Ердогана по Криму нам добре відома. Вони її не приховували ... Ердоган вважає Крим окупованим”, — пояснив він.
Що було раніше
Під час виступу президента Туреччини Реджепа Ердогана з трибуни ООН в Нью-Йорку він заявив, що Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України і ніколи не визнає анексію Криму.
Відзначимо, що на полях саміту турецький лідер провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.
Ердоган має намір відвідати Росію 29 вересня.