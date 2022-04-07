У Конотопі населенню спишуть частину боргів за комунальні послуги

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Конотопі спишуть борги населення за березень. Це стосується водопостачання та утримання прибудинкових територій, питання оплати за опалення – розглядають. Про це з посиланням на голову громади Артема Семеніхіна повідомив очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький, передає УНН.