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У компанії Mars заявили про глобальні зміни персонажів з реклами M&M's

У компанії Mars заявили про глобальні зміни персонажів з реклами M&M's

Київ • УНН

 • 27005 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Компанія Mars, якій належить бренд M&M's, заявила про зміни персонажів із реклами цукерок. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Mars.

Деталі

M&M’s існує на ринку понад 80 років, проте не припиняє розвиватися.

Як зазначили в компанії, вигляд відомих персонажів-цукерок значно оновлять. Окрім зовнішності, приділять увагу й внутрішньому світові. Анімовані цукерки стануть різними за зростом, а колір шкіри їх рук та ніг стане нейтральним замість звичного тілесного кольору.

Також персонажі змінять тон голосу на більш дружелюбний та привітний.

Червона цукерка стане дружелюбнішою до інших персонажів, а помаранчева прийме своє власне “я” та житиме у гармонії з проблемами та тривогами, які її оточують.

Імена цукерок також дещо змінять, позбавивши ідентифікації статі. Mars відмовляється від звернень Ms. та Mr, щоб акцентувати увагу на особистостях цукерок-персонажів, а не на їх статі.

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