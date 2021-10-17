У Колумбії стерилізують бегемотів наркобарона Пабло Ескобара

"Кокаїнові бегемоти"

Ескобар, який був застрелений поліцією в 1993 році, незаконно імпортував екзотичних тварин, включаючи самця і самку бегемота, прозваних "кокаїновими бегемотами".

Відтоді їх популяція зростає і захоплює сільську місцевість поблизу його колишнього ранчо Hacienda Nápoles.

Колумбійський уряд стерилізував 24 з більш ніж 80 тварин. Вони були оброблені хімікатом, який зробить їх безплідними.

Бегемоти і навколишня середа

Колумбійські захисники навколишнього середовища говорять, що бегемоти, які вважаються найбільшим стадом за межами Африки, є інвазивним видом і витісняють місцеву фауну. Багато хто виступає за вибракування або стерилізацію тварин.

У 1993 році, коли влада захопила Ас'єнде Наполес - розкішний маєток Ескобара, розташований приблизно в 250 км на північний захід від столиці Боготи, - більшість тварин, знайдених там, були розподілені по зоопарках країни. Але не бегемоти.

"Перевозити їх було логістично складно, тому влада просто залишила їх там, ймовірно, думаючи, що тварини загинуть", - сказала колумбійський біолог Наталі Кастельбланко в інтерв'ю BBC на початку цього року.

Однак, оскільки в Південній Америці немає природних хижаків, бегемоти розмножилися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Колумбії знесла колишній будинок наркобарона Пабло Ескобара

На думку експертів, вони почали поширюватися по одній з головних водних артерій країни - річці Магдалена.

Вчені, які вивчають вплив бегемотів на навколишнє середовище, кажуть, що ці тварини можуть вплинути на місцеву екосистему різними способами: від витіснення місцевих видів, які вже перебувають під загрозою зникнення, таких як ламантін, до зміни хімічного складу водних шляхів, що може поставити під загрозу рибальство , хоча інші дослідження показують, що вони можуть і допомогти навколишньому середовищу.

Пабло Ескобар

Ескобар, один з найвідоміших американських злочинців всіх часів, був засновником сумнозвісного Медельїнського наркокартелю в 1980-х роках, відповідального за викрадення, вибухи і безладні вбивства. У свій час він вважався одним з найбагатших людей в світі.