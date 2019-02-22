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Влада Колумбії знесла колишній будинок наркобарона Пабло Ескобара

Влада Колумбії знесла колишній будинок наркобарона Пабло Ескобара

Київ • УНН

 • 42413 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Влада колумбійського міста Медельїн (столиця північно-західного департаменту Антіокія) в п’ятницю знесла будинок, відомий як “Монако”, в якому разом з родиною проживав наркобарон Пабло Ескобар. Про це повідомляє УНН з посиланням на колумбійське видання El Tiempo.

За його даними, в 11:53 за місцевим часом (18:53 за Києвом) був проведений контрольований вибух, який зруйнував будівлю. На її місці планується спорудити меморіальний комплекс в пам’ять про жертви наркомафії.

Будівля “Монако” розташовувалася в фешенебельному районі Ель-Побладо на сході Медельїна. Ескобар покинув цей будинок в 1988 році після невдалої спроби замаху на нього.

У вересні 2018 року влада міста зачинила присвячений Ескобару будинок-музей. У ньому відвідувачі могли ознайомитися з безліччю фотографій, а також колекцією особистих речей наркобарона. Керував музеєм старший брат і колишній спільник злочинця Роберто Ескобар Гавірія.

Пабло Ескобар увійшов в історію як один з найжорстокіших злочинців XX століття. Він був убитий в перестрілці з поліцією в 1993 році.

Нагадуємо, наркобарон Гусман хотів доставляти наркотики в Мексику нафтовими танкерами.

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