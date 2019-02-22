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Власти Колумбии снесла бывший дом наркобарона Пабло Эскобара

Власти Колумбии снесла бывший дом наркобарона Пабло Эскобара

Киев  •  УНН

 • 42413 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Власти колумбийского города Медельин (столица северо-западного департамента Антьокия) в пятницу снесли дом, известный как “Монако”, в котором вместе с семьей проживал наркобарон Пабло Эскобар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на колумбийское издание El Tiempo.

По его данным, в 11:53 по местному времени (18:53 по Киеву) был произведен контролируемый взрыв, разрушивший здание. На его месте планируется воздвигнуть мемориальный комплекс в память о жертвах наркомафии.

Здание “Монако” располагалось в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке Медельина. Эскобар покинул этот дом в 1988 году после неудачной попытки покушения на него.

В сентябре 2018 года власти города закрыли посвященный Эскобару дом-музей. В нем посетители могли ознакомиться со множеством фотографий, а также коллекцией личных вещей наркобарона. Управлял музеем старший брат и бывший сообщник преступника Роберто Эскобар Гавирия.

Пабло Эскобар вошел в историю как один из самых жестоких преступников XX века. Он был убит в перестрелке с полицией в 1993 году.

Напоминаем, наркобарон Гусман хотел доставлять наркотики в Мексику нефтяными танкерами.

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