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В Колумбии стерилизуют бегемотов наркобарона Пабло Эскобара

В Колумбии стерилизуют бегемотов наркобарона Пабло Эскобара

Киев  •  УНН

 • 38399 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Группа бегемотов — нежелательное наследство после смерти печально колумбийского наркобарона Пабло Эскобара — будет стерилизована. Об этом пишет BBC, передает УНН.

“Кокаиновые бегемоты”

Эскобар, который был застрелен полицией в 1993 году, незаконно импортировал экзотических животных, включая самца и самку бегемота, прозванных “кокаиновыми бегемотами”.

С тех пор их популяция растет и захватывает сельскую местность вблизи его бывшего ранчо Hacienda Nápoles.

Колумбийское правительство стерилизовало 24 из более чем 80 животных. Они были обработаны химикатом, который сделает их бесплодными.

Бегемоты и окружающая среда

Колумбийские защитники окружающей среды говорят, что бегемоты, которые считаются самым крупным стадом за пределами Африки, является инвазивным видом и вытесняют местную фауну. Многие выступают за выбраковки или стерилизацию животных.

В 1993 году, когда власть захватила Асьенде Наполес — роскошный особняк Эскобара, расположенный примерно в 250 км к юго-западу от столицы Боготы — большинство животных, найденных там, были распределены по зоопаркам страны. Но бегемоты.

“Перевозить их было логистически сложно, поэтому власти просто оставила их там, вероятно, думая, что животные погибнут”, — сказала колумбийский биолог Натали Кастельбланко в интервью BBC в начале этого года.

Однако, поскольку в Южной Америке нет природных хищников, бегемоты размножились.

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По мнению экспертов, они начали распространяться по одной из главных водных артерий страны — реке Магдалена.

Ученые, изучающие влияние бегемотов на окружающую среду, говорят, что эти животные могут повлиять на местную экосистему различными способами: от вытеснения местных видов, которые уже находятся под угрозой исчезновения, таких как ламантин, к изменению химического состава водных путей, может поставить под угрозу рыболовство, хотя другие исследования показывают, что они могут и помочь окружающей среде.

Пабло Эскобар

Пабло Эскобар, один из самых известных американских преступников всех времен, был основателем печально Медельинского наркокартеля в 1980-х годах, ответственного за похищение, взрывы и беспорядочные убийства. В свое время он считался одним из самых богатых людей в мире.

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