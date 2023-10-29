У Київській області повітряна тривога: у Повітряних силах повідомляють про можливу роботу ППО по розвідувальному БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Повітряних силах повідомляють про можливу роботу протиповітряної оборони по розвідувальному безпілотнику на Київщині. В області оголошено повітряну тривогу, інформує УНН.
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“Київщина - можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА”, - йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.
Актуальну карту повітряних тривог можна подивитись тут.
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