В Киевской области воздушная тревога: в Воздушных силах сообщают о возможной работе ПВО по разведывательному БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Воздушных силах сообщают о возможной работе противовоздушной обороны по разведывательному беспилотнику на Киевщине. В области объявлена воздушная тревога, информирует УНН.
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“Киевщина - возможна работа ПВО по разведывательному БпЛА”, - говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.
Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
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