У Київ прибула міністерка довкілля Німеччини: деталі візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міністерка з питань довкілля Німеччини Штеффі Лемке сьогодні прибула в Київ аби обговорити питання щодо відновлення України, передає УНН із посиланням на DW.
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"Сьогодні ми проведемо різні переговори в Україні в кулуарах конференції, присвяченої відновленню і, перш за все, оцінці шкоди, завданої довкіллю", - сказала Лемке після прибуття в українську столицю.
За її словами, основними питаннями на порядку денному є руйнування систем забезпечення питною водою та каналізації, теплопостачання та утилізації відходів. Лемке наголосила, що зусилля з відновлення в Україні повинні насамперед враховувати екологічні та кліматичні проблеми.
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Міністерка зауважила, що її делегація їхала в Україну з думками про ситуацію в Секторі Гази, страждання людей в Ізраїлі та заручників, яких утримує палестинське ісламістське угруповання ХАМАС.
Водночас вона наголосила, що важливо продовжувати підтримувати Україну та її народ.