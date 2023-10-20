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В Киев прибыла министр окружающей среды Германии: детали визита

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Министр по вопросам окружающей среды Германии Штеффи Лемке сегодня прибыла в Киев, чтобы обсудить вопросы восстановления Украины, передает УНН со ссылкой на DW.

В Киев прибыла министр окружающей среды Германии: детали визита

Цитата

"Сегодня мы проведем различные переговоры в Украине в кулуарах конференции, посвященной восстановлению и, прежде всего, оценке ущерба, нанесенного окружающей среде", - сказала Лемке по прибытии в украинскую столицу.

По ее словам, основными вопросами на повестке дня являются разрушение систем обеспечения питьевой водой и канализации, теплоснабжения и утилизации отходов. Лемке подчеркнула, что усилия по восстановлению в Украине должны прежде всего учитывать экологические и климатические проблемы.

Добавим

Министр отметила, что ее делегация ехала в Украину с мыслями о ситуации в Секторе Газа, страданиях людей в Израиле и заложниках, которых удерживает палестинская исламистская группировка ХАМАС.

В то же время она подчеркнула, что важно продолжать поддерживать Украину и ее народ.

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