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У Києві замінували станцію метро “Театральна". На станції “Дарниця” вибухівку не виявили

У Києві замінували станцію метро “Театральна". На станції “Дарниця” вибухівку не виявили

Київ • УНН

 • 22595 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метро “Театральна”. На станції “Дарниця” вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.

Цитата

“Станцію „Театральна“, а також пересадочний вузол зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також повідомляється, що станцію “Дарниця” оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Доповнення

Раніше повідомлялося про замінування станцій метро “Дарниця” та “Позняки”.

Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.

Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадало, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.

Українські Національні Новини

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