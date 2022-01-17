У Києві замінували станцію метро “Театральна". На станції “Дарниця” вибухівку не виявили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метро “Театральна”. На станції “Дарниця” вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.
Цитата
“Станцію „Театральна“, а також пересадочний вузол зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Також повідомляється, що станцію “Дарниця” оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Доповнення
Раніше повідомлялося про замінування станцій метро “Дарниця” та “Позняки”.
Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
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