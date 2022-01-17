У Києві замінували станцію метро “Дарниця”. На станції “Позняки” вибухівку не виявили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метро “Дарниця”. Наразі станція зачинена на вхід та вихід. На станції “Позняки” вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.
Цитата
“Станцію „Дарниця“ зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!” — йдеться в повідомленні.
Деталі
Окрім того, повідомляється, що станцію “Позняки” оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Що було раніше
У Києві надходило анонімне повідомлення про замінування станції метро “Позняки”.
Доповнення
Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Наприклад, 16 січня у Києві повідомили про “замінування” трьох торгово-розважальних центрів — Gulliveг, Ocean Plaza та “Універмаг “Україна”.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадало, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.