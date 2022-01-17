У Києві закрили станцію метро “Позняки”: шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метро “Позняки”. Наразі станція зачинена на вхід та вихід. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.
Цитата
“Станцію „Позняки“ зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!” — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Наприклад, 16 січня у Києві повідомили про “замінування” трьох торгово-розважальних центрів — Gulliveг, Ocean Plaza та “Універмаг “Україна”.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадало, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.