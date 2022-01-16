У Києві "замінували" три ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Києві сьогодні повідомили про "замінування" трьох торгово-розважальних центрів - Gulliveг, Ocean Plaza та "Універмаг "Україна". Це УНН підтвердила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
Звідти проводили евакуацію.
Цитата:
"Інформація надійшла до колл-центру СБУ", - вказала Водолага.
Інформація про замінування надійшла до екстреної служби після обіду. Провірку проводять правохоронні органи.
Раніше сьогодні стало відомо про "замінування" пам'ятника Дюку де Рішельє в Одесі, правоохоронці провели перевірку і вибухівки не знайшли.
Доповнення
Цього тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадало, що такі повідомлення - це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.