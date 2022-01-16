В Одесі "замінували" пам'ятник Дюку де Рішельє: вибухівки не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В Одесі повідомили про замінування пам'ятникп Дюку де Рішельє, правоохоронці провели перевірку і вибухівки не знайшли. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
Деталі
Інформацію про замінування пам’ятника Дюку де Рішельє в Одесі поліцейські перевіряли сьогодні.
З метою перевірки вказаного повідомлення до Приморського бульвару було скеровано слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.
"Об’єкт правоохоронці перевірили і жодних вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили", - вказали у поліції.
Доповнення
Цього тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадало, що повідомлення про псевдомінування — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.