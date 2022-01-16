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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В Одесі "замінували" пам'ятник Дюку де Рішельє: вибухівки не знайшли

В Одесі "замінували" пам'ятник Дюку де Рішельє: вибухівки не знайшли

Київ • УНН

 • 15304 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. В Одесі повідомили про замінування пам'ятникп Дюку де Рішельє, правоохоронці провели перевірку і вибухівки не знайшли. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Деталі

Інформацію про замінування пам’ятника Дюку де Рішельє в Одесі поліцейські перевіряли сьогодні.

З метою перевірки вказаного повідомлення до Приморського бульвару було скеровано слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

"Об’єкт правоохоронці перевірили і жодних вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили", - вказали у поліції.

Доповнення

Цього тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.

Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадало, що повідомлення про псевдомінування — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.

Українські Національні Новини

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