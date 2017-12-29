У Києві зафіксували ще один температурний рекорд грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві 29 грудня зафіксували найтеплішу ніч з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 грудня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +4,8°С, що на 2,0°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване у 1974 році", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, це вже третій температурний рекорд грудня у столиці.
В обсерваторії наголосили, що, зважаючи на високий температурний фон п’ятниці, існує велика ймовірність встановлення ще одного температурного рекорду для 29 грудня.
Як повідомляв УНН, у Києві 26 грудня зафіксували найтеплішу ніч з 1881 року.