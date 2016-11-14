У Києві заарештували винуватця ДТП, внаслідок якого постраждав поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві зловмиснику, який скоїв ДТП з гонитвою і стріляниною сталася в Києві в результаті чого постраждав поліцейський, оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру зловмиснику, який увечері 11 листопада на бульварі І. Лепсе в м. Києві, тікаючи від поліцейських, скоїв наїзд на патрульного та спровокував масштабне ДТП.
Правопорушником виявився 33-річний громадянин Грузії. Дії чоловіка кваліфіковано ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ.
Солом’янський райсуд столиці обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, ДТП з гонитвою і стріляниною сталася в Києві.