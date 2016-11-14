В Киеве арестовали виновника ДТП, в результате которого пострадал полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве злоумышленнику, который совершил ДТП с погоней и стрельбой в результате чего пострадал полицейский, объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении злоумышленнику, который вечером 11 ноября на бульваре И. Лепсе в г. Киеве, убегая от полицейских, совершил наезд на патрульного и спровоцировал масштабное ДТП.
Правонарушителем оказался 33-летний гражданин Грузии. Действия мужчины квалифицированы ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.
Соломенский райсуд столицы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, ДТП с погоней и стрельбой произошло в Киеве.