У Києві внаслідок ДТП перекинувся автомобіль

Інцидент, за словами очевидців, стався на вулиці Олени Теліги.

За попередньою інформацією, один з водіїв не впорався з управлінням. За даними очевидців, за кермом автівки, яка перекинулася, була дівчина. На відео біля перевернутого автомобіля Audi стоїть карета швидкої допомоги. Проте інформації про постраждалих поки немає.

Як повідомляв УНН, семеро осіб постраждали у Маріуполі через каскадне ДТП.