В Киеве в результате ДТП перевернулся автомобиль

Инцидент, по словам очевидцев, произошел на улице Елены Телиги.

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением. По данным очевидцев, за рулем машины, которая перевернулась, была девушка. На видео возле перевернутого автомобиля Audi стоит карета скорой помощи. Однако информации о пострадавших пока нет.

Как сообщал УНН, семь человек пострадали в Мариуполе через каскадное ДТП.