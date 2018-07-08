В Киеве в результате ДТП перевернулся автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Шевченковском районе Киева произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео аварии, которое пользователи соцсетей выложили на Facebook.
Инцидент, по словам очевидцев, произошел на улице Елены Телиги.
По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением. По данным очевидцев, за рулем машины, которая перевернулась, была девушка. На видео возле перевернутого автомобиля Audi стоит карета скорой помощи. Однако информации о пострадавших пока нет.
Как сообщал УНН, семь человек пострадали в Мариуполе через каскадное ДТП.