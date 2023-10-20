У Києві відкриють Кліматичний офіс

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"Ми після цієї пресконференції плануємо відкрити в Києві Кліматичний офіс. Кліматичний офіс - це фактично завершення побудови архітектури кліматичного урядування в Україні. Це вже фактично завершення побудови тієї бази яка дозволить Україні вже протягом кількох наступних років запровадити систему торгівлі викидами й синхронізувати її з Євросоюзом", - розповів Стрілець.

За його словами, така робота, така система торгівлі викидами дійсно дозволить Україні залучити додаткове фінансування, для того, щоб відновлення України було дійсно зеленим і із залученням "зелених" технологій.

"Все це можливим стало завдяки підтримці в першу чергу Європейської комісії та уряду Німеччини. Сьогодні у Києві перебуває міністерка навколишнього середовища Німеччини. Ми разом з нею та Єврокомісаром будемо відкривати цей Офіс", - сказав Стрілець.

Доповнення

В Україні запустили єдину систему даних впливу бізнесу на довкілля.