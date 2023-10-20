У Києві відкриють Кліматичний офіс

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 5800 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 21585 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 93434 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 166288 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 170320 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135552 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136735 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87372 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94023 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99617 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13957 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10923 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14931 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 14169 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 10513 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 170340 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 231641 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380075 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316851 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 424398 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12392 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17669 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34228 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30790 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135559 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Києві відкриють Кліматичний офіс

Київ • УНН

 • 202548 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Києві відкриють Кліматичний офіс. Його відкриття протягом кількох наступних років дозволить запровадити систему торгівлі викидами й синхронізувати її з Євросоюзом. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час міжнародної конференції "United for Justice. United for Nature", передає кореспондент УНН.

У Києві відкриють Кліматичний офіс

Цитата

"Ми після цієї пресконференції плануємо відкрити в Києві Кліматичний офіс. Кліматичний офіс - це фактично завершення побудови архітектури кліматичного урядування в Україні. Це вже фактично завершення побудови тієї бази яка дозволить Україні вже протягом кількох наступних років запровадити систему торгівлі викидами й синхронізувати її з Євросоюзом", - розповів Стрілець.

За його словами, така робота, така система торгівлі викидами дійсно дозволить Україні залучити додаткове фінансування, для того, щоб відновлення України було дійсно зеленим і із залученням "зелених" технологій.

"Все це можливим стало завдяки підтримці в першу чергу Європейської комісії та уряду Німеччини. Сьогодні у Києві перебуває міністерка навколишнього середовища Німеччини. Ми разом з нею та Єврокомісаром будемо відкривати цей Офіс", - сказав Стрілець.

Доповнення

В Україні запустили єдину систему даних впливу бізнесу на довкілля.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32