В Киеве откроют Климатический офис

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"Мы после этой пресс-конференции планируем открыть в Киеве Климатический офис. Климатический офис - это фактически завершение построения архитектуры климатического управления в Украине. Это уже фактически завершение построения той базы, которая позволит Украине уже в течение нескольких следующих лет ввести систему торговли выбросами и синхронизировать ее с Евросоюзом", - рассказал Стрелец.

По его словам, такая работа, такая система торговли выбросами действительно позволит Украине привлечь дополнительное финансирование, для того, чтобы восстановление Украины было действительно зеленым и с привлечением "зеленых" технологий.

"Все это стало возможным благодаря поддержке в первую очередь Европейской комиссии и правительства Германии. Сегодня в Киеве находится министр окружающей среды Германии. Мы вместе с ней и Еврокомиссаром будем открывать этот Офис", - сказал Стрелец.

Дополнение

В Украине запустили единую систему данных влияния бизнеса на окружающую среду.