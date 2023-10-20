В Киеве откроют Климатический офис
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Киеве откроют Климатический офис. Его открытие в течение нескольких следующих лет позволит ввести систему торговли выбросами и синхронизировать ее с Евросоюзом. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время международной конференции "United for Justice. United for Nature", передает корреспондент УНН.
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"Мы после этой пресс-конференции планируем открыть в Киеве Климатический офис. Климатический офис - это фактически завершение построения архитектуры климатического управления в Украине. Это уже фактически завершение построения той базы, которая позволит Украине уже в течение нескольких следующих лет ввести систему торговли выбросами и синхронизировать ее с Евросоюзом", - рассказал Стрелец.
По его словам, такая работа, такая система торговли выбросами действительно позволит Украине привлечь дополнительное финансирование, для того, чтобы восстановление Украины было действительно зеленым и с привлечением "зеленых" технологий.
"Все это стало возможным благодаря поддержке в первую очередь Европейской комиссии и правительства Германии. Сегодня в Киеве находится министр окружающей среды Германии. Мы вместе с ней и Еврокомиссаром будем открывать этот Офис", - сказал Стрелец.
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