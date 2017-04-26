У Києві відключили від газопостачання 17 котелень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. “Київгаз” через борги припинив газопостачання 17 котельням “Київенерго”, які забезпечують гарячою водою більше 100 будівель у семи районах столиці. Про це повідомляє прес-служба “Київенерго”, передає УНН.
“„Київгаз“ припинив газопостачання 17 котельним „Київенерго“. Ці котельні забезпечують в міжопалювальний сезон гарячою водою близько 107 будівель, у Подільському, Деснянському, Дарницькому, Солом’янському, Шевченківському, Оболонському та Голосіївському районах столиці. Серед них 93 житлових будинків, 9 дошкільних та шкільних закладів, понад 5 відомчих споруд”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що газопостачання було припинене через борги “Київенерго” перед “Київгазом” за послуги транспортування газу у сумі 205,5 млн грн.
“На 1 квітня 2017 р. борг „Київенерго“ за спожитий газ виріс майже до 4,5 млрд грн”, — сказано у повідомленні.
У “Київенерго” заявили, що причина зростання боргу за газ — збільшення заборгованості споживачів за теплоенергію, послуги центрального опалення та гарячого водопостачання.
Нагадаємо, кияни заборгували за тепло і гарячу воду майже 5 млрд грн.