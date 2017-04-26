В Киеве отключили от газоснабжения 17 котельных

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35314 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100742 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152939 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115029 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115694 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112074 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103970 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106968 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103481 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152710 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Киеве отключили от газоснабжения 17 котельных

В Киеве отключили от газоснабжения 17 котельных

Киев  •  УНН

 • 15121 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. "Киевгаз" из-за долгов прекратил газоснабжение 17 котельных "Киевэнерго", которые обеспечивают горячей водой более 100 зданий в семи районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго", передает УНН.

""Киевгаз" прекратил газоснабжение 17 котельным "Киевэнерго". Эти котельные обеспечивают в межотопительный сезон горячей водой около 107 зданий, в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах столицы. Среди них 93 жилых домов, 9 дошкольных и школьных учреждений, свыше 5 ведомственных сооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газоснабжение было прекращено из-за долгов "Киевэнерго" перед "Киевгазом" за услуги транспортировки газа в сумме 205,5 млн грн.

"На 1 апреля 2017 долг "Киевэнерго" за потребленный газ вырос почти до 4,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

В "Киевэнерго" заявили, что причина роста долга за газ - увеличение задолженности потребителей за теплоэнергию, услуги центрального отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, киевляне задолжали за тепло и горячую воду почти 5 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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