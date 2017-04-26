В Киеве отключили от газоснабжения 17 котельных

""Киевгаз" прекратил газоснабжение 17 котельным "Киевэнерго". Эти котельные обеспечивают в межотопительный сезон горячей водой около 107 зданий, в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах столицы. Среди них 93 жилых домов, 9 дошкольных и школьных учреждений, свыше 5 ведомственных сооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газоснабжение было прекращено из-за долгов "Киевэнерго" перед "Киевгазом" за услуги транспортировки газа в сумме 205,5 млн грн.

"На 1 апреля 2017 долг "Киевэнерго" за потребленный газ вырос почти до 4,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

В "Киевэнерго" заявили, что причина роста долга за газ - увеличение задолженности потребителей за теплоэнергию, услуги центрального отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, киевляне задолжали за тепло и горячую воду почти 5 млрд грн.