У Києві відчутно зросли ціни на алкоголь і цигарки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. З початку року в Києві ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,4%. Про це повідомляє ГУ Держстатистики у м.Києві, передає УНН.
За місяць алкоголь і сигарети у столиці подорожчали на 1,2%.
Загалом по Україні за рік алкоголь подорожчав майже на 11%.
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Додамо, ціни на споживчі товари з початку року у Києві зросли на 5%, загалом по Україні - на 9,9%.
Як повідомляв УНН, в Україні й надалі очікується подорожчання алкогольних напоїв у зв'язку з рішенням уряду підвищити мінімальні роздрібні ціни на спиртне.
При цьому експерти відзначають доцільність перегляду МРЦ в бік їх підвищення.
Загалом, підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників алкогольної продукції, пояснюють фахівці. І, в ідеалі, перегляд МРЦ має відбуватися синхронно зі зміною цін на спирт і зростанням акцизних ставок.
Додамо, що в 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% - з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.