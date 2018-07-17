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У Києві відчутно зросли ціни на алкоголь і цигарки

У Києві відчутно зросли ціни на алкоголь і цигарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. З початку року в Києві ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,4%. Про це повідомляє ГУ Держстатистики у м.Києві, передає УНН.

За місяць алкоголь і сигарети у столиці подорожчали на 1,2%.

Загалом по Україні за рік алкоголь подорожчав майже на 11%.

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Додамо, ціни на споживчі товари з початку року у Києві зросли на 5%, загалом по Україні - на 9,9%.

Як повідомляв УНН, в Україні й надалі очікується подорожчання алкогольних напоїв у зв'язку з рішенням уряду підвищити мінімальні роздрібні ціни на спиртне.

При цьому експерти відзначають доцільність перегляду МРЦ в бік їх підвищення.

Загалом, підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників алкогольної продукції, пояснюють фахівці. І, в ідеалі, перегляд МРЦ має відбуватися синхронно зі зміною цін на спирт і зростанням акцизних ставок.

Додамо, що в 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% - з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.

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