В Киеве ощутимо выросли цены на алкоголь и сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. С начала года в Киеве цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,4%. Об этом сообщает ГУ Госстатистики в Киеве, передает УНН.
За месяц алкоголь и сигареты в столице подорожали на 1,2%.
В целом по Украине за год алкоголь подорожал почти на 11%.
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Добавим, цены на потребительские товары с начала года в Киеве выросли на 5%, в целом по Украине - на 9,9%.
Как сообщал УНН, в Украине и в дальнейшем ожидается подорожание алкогольных напитков в связи с решением правительства повысить минимальные розничные цены на спиртное.
При этом эксперты отмечают целесообразность пересмотра МРЦ в сторону их повышения.
В целом, повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей алкогольной продукции, объясняют специалисты. И, в идеале, пересмотр МРЦ должен происходить синхронно с изменением цен на спирт и ростом акцизных ставок.
Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.