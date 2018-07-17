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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Киеве ощутимо выросли цены на алкоголь и сигареты

В Киеве ощутимо выросли цены на алкоголь и сигареты

Киев  •  УНН

 • 13536 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. С начала года в Киеве цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,4%. Об этом сообщает ГУ Госстатистики в Киеве, передает УНН.

За месяц алкоголь и сигареты в столице подорожали на 1,2%.

В целом по Украине за год алкоголь подорожал почти на 11%.

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Добавим, цены на потребительские товары с начала года в Киеве выросли на 5%, в целом по Украине - на 9,9%.

Как сообщал УНН, в Украине и в дальнейшем ожидается подорожание алкогольных напитков в связи с решением правительства повысить минимальные розничные цены на спиртное.

При этом эксперты отмечают целесообразность пересмотра МРЦ в сторону их повышения.

В целом, повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей алкогольной продукции, объясняют специалисты. И, в идеале, пересмотр МРЦ должен происходить синхронно с изменением цен на спирт и ростом акцизных ставок.

Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

Украинские Национальные Новости

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