У Києві відбулася масова бійка, близько 30 затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Голосіївському районі Києва на вулиці Василя Касіяна футбольні вболівальники влаштували масову бійку, близько 30 осіб були затримані, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
“У Києві футбольні вболівальники влаштували масову бійку. За попередньою інформацією, у конфлікті брали участь більше сотні осіб”, — повідомили у поліції.
Зазначається, що повідомлення про бійку у чергову частину поліціі Києва надійшло о 20-й годині. На виклик відправили патрульні наряди, працівників спецпідрозділу та співробітників Голосіівського управління поліціі.
“Коли на місце прибули правоохоронці, учасники почали розбігатися в різні сторони, однак поліцейські затримали близько 30-ти осіб. Усіх їх доставлять до управління поліціі для надання пояснень”, — додали у прес-службі.
Наразі інформація про потерпілих уточнюється.
Нагадаємо, що сьогодні в Києві відбувся матч між "Динамо" та "Ворсклою".