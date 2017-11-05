В Киеве произошла массовая драка, около 30 задержанных

“В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку. По предварительной информации, в конфликте участвовали более сотни человек ”, - сообщили в полиции.

Отмечается, что сообщение о драке в дежурную часть полиции Киева поступило в 20 часов. На вызов отправили патрульные наряды, сотрудников спецподразделения и сотрудников Голосеевская управления полиции.

“Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек. Всех их доставят к управлению полиции для дачи объяснений ”, - добавили в пресс-службе.

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что сегодня в Киеве состоялся матч между “Динамо” и “Ворсклой”.