В Киеве произошла массовая драка, около 30 задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Голосеевском районе Киева на улице Василия Касияна футбольные болельщики устроили массовую драку, около 30 человек были задержаны, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
“В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку. По предварительной информации, в конфликте участвовали более сотни человек ”, - сообщили в полиции.
Отмечается, что сообщение о драке в дежурную часть полиции Киева поступило в 20 часов. На вызов отправили патрульные наряды, сотрудников спецподразделения и сотрудников Голосеевская управления полиции.
“Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек. Всех их доставят к управлению полиции для дачи объяснений ”, - добавили в пресс-службе.
Сейчас информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что сегодня в Киеве состоялся матч между “Динамо” и “Ворсклой”.