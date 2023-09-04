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У Києві відбудеться третій Саміт перших леді та джентльменів: говоритимуть про ментальне здоров’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У середу, 6 вересня, в Києві відбудеться третій Саміт перших леді та джентльменів на тему: «Ментальне здоров’я: стійкість та крихкість майбутнього». Про це повідомляє Мінреінтеграції, пише УНН.

Деталі

Саміт перших леді та джентльменів - це міжнародна платформа взаємодії та єднання «м’якої сили» заради добробуту людей у світі, започаткована Першою леді України Оленою Зеленською.

Місією Саміту є посилення «м’якої сили» перших леді та джентльменів світу у розв’язанні глобальних проблем людства.

Саміт не обмежиться Україною, а буде присвячений благополуччю людей у всьому світі, які постраждали або можуть постраждати від наслідків війни чи інших криз.

Зокрема, на захід запрошуються перші леді й джентльмени з усього світу, а також світові зірки, лідери думок, експерти й інші почесні гості, що переймаються темою ментального здоров’я.

Додатково

Під час Саміту будуть обговорюватися такі теми:

1. Сила і слабкість визнавати виклики у сфері ментального здоров’я відкрито, без стигматизації таких проблем.

2. Вплив війни на ментальне здоров’я.

3. Необхідність надання найвищого пріоритету проєктам у сфері популяризації підтримки ментального здоров’я: підвищення помітності проблеми у суспільстві, промоція грамотності у сфері ментального здоров’я, боротьба зі стигматизацією тощо.

4. Ментальне здоров’я сьогоднішніх підлітків – що ми можемо зробити для того, щоб подбати про ментальне здоров’я молодих людей, які за 15 років визначатимуть майбутнє людства?

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