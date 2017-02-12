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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Києві в Солом'янському районі зіткнулися 2 вантажні потяги

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Солом’янському районі Києва на рейках біля поста Волинського зіткнулися два вантажних потяги, передає УНН з посиланням на телеканал “Еспрессо”.

 

У Києві в Солом'янському районі зіткнулися 2 вантажні потяги

В потяг, який складався з цистерен, задом в’їхав поїзд з зерновозами. Потяг із цистернами стояв у відстійнику, а поїзд з зерновозами рухався з боку Вишневого.

Внаслідок зіткнення 6 зерновозів і 1 цистерна зійшли з рейок і були пошкоджені. Серед людей постраждалих немає.

Можливою причиною аварії могло стати те, що потяг із цистернами стояв дуже близько до стрілочних переводів.

На місці події працюють співробітники МНС і СОГ.

Пошкоджені вагони вже від’єднали і розтягнули в різні сторони.

 

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