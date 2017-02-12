У Києві в Солом'янському районі зіткнулися 2 вантажні потяги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Солом’янському районі Києва на рейках біля поста Волинського зіткнулися два вантажних потяги, передає УНН з посиланням на телеканал “Еспрессо”.
В потяг, який складався з цистерен, задом в’їхав поїзд з зерновозами. Потяг із цистернами стояв у відстійнику, а поїзд з зерновозами рухався з боку Вишневого.
Внаслідок зіткнення 6 зерновозів і 1 цистерна зійшли з рейок і були пошкоджені. Серед людей постраждалих немає.
Можливою причиною аварії могло стати те, що потяг із цистернами стояв дуже близько до стрілочних переводів.
На місці події працюють співробітники МНС і СОГ.
Пошкоджені вагони вже від’єднали і розтягнули в різні сторони.