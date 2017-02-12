В Киеве в Соломенском районе столкнулись грузовые поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Соломенском районе Киева на рельсах возле поста Волынского столкнулись два грузовых поезда, передает УНН со ссылкой на телеканал "Эспрессо".
В поезд, состоящий из цистерен, задом въехал поезд с зерновозами. Поезд с цистернами стоял в отстойнике, а поезд с зерновозами двигался со стороны Вишневого.
В результате столкновения 6 зерновозов и 1 цистерна сошли с рельсов и были повреждены. Среди людей пострадавших нет.
Возможной причиной аварии могло стать то, что поезд с цистернами стоял очень близко к стрелочным переводам.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и СОГ.
Поврежденные вагоны уже отключили и растянули в разные стороны.