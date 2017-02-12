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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве в Соломенском районе столкнулись грузовые поезда

Киев • УНН

 • 17188 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Соломенском районе Киева на рельсах возле поста Волынского столкнулись два грузовых поезда, передает УНН со ссылкой на телеканал "Эспрессо".

 

В Киеве в Соломенском районе столкнулись грузовые поезда

В поезд, состоящий из цистерен, задом въехал поезд с зерновозами. Поезд с цистернами стоял в отстойнике, а поезд с зерновозами двигался со стороны Вишневого.

В результате столкновения 6 зерновозов и 1 цистерна сошли с рельсов и были повреждены. Среди людей пострадавших нет.

Возможной причиной аварии могло стать то, что поезд с цистернами стоял очень близко к стрелочным переводам.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и СОГ.

Поврежденные вагоны уже отключили и растянули в разные стороны.

 

Украинские Национальные Новости

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