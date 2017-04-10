У Києві три трамвайні маршрути тимчасово закриють на ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У зв’язку з заміною колій на перетині вулиць Старовокзальної і Жилянської в обидва напрямки руху 11, 12, 13 квітня з 22:30 до 6:00 рух трамваїв маршрутів №№ 1, 3, 18 і автобусів маршруту № 1Т “Михайлівська Борщагівка — ст. “Ромена Роллана” закривається. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Повідомляється, що на вказаний період організовується інша робота автобусних маршрутів.
Атобусний маршрут № 1Т “Михайлівська Борщагівка — станція “Старовокзальна” (на трасі: вул. Симиренка — б-р Кольцова — просп. Леся Курбаса — просп. Комарова — вул. Борщагівська — вул. Жилянська — вул. Старовокзальна) працюватиме з відправленнями за розкладом:
• “Михайлівська Борщагівка” — 5:00, 5:15;
• “Ст. “Старовокзальна” — 5:40, 5:55.
Автобусний маршрут № 3Т “Ст. “Кільцева дорога” — ст. “Старовокзальна” (на трасі: просп. Леся Курбаса — просп. Комарова — вул. Борщагівська — вул. Жилянська — вул. Старовокзальна) рухатиметься з відправленнями за розкладом:
• “Кільцева дорога” — 22:10, 22:22, 22:35, 22:47, 23:00, 23:12, 23:25, 23:37, 23:50, 00:05, 00:25;
• “Ст. “Старовокзальна” — 22:35, 22:47, 23:00, 23:12, 23:25, 23:37, 23:50, 00:02, 00:15, 00:30, 00:50.
Трамвайний маршрут № 18 “Контрактова пл. — ст. “Старовокзальна” працюватиме з останніми відправленнями за розкладом:
• “Контрактова площа” — 21:55;
• “Вул. Старовокзальна” — 22:28.
На трамвайному маршруті № 2 “Михайлівська Борщагівка — станція “Кільцева дорога” трамваї курсуватимуть за розкладом руху громадського наземного транспорту.
Пасажири автобусів маршрутів № 1Т “Ст. „Старовокзальна“ — Михайлівська Борщагівка”, № 3Т “Ст. “Старовокзальна” — ст. “Кільцева дорога” на період ремонту мають право користуватися місячними проїзними квитками придбаними для проїзду в трамваї.
Як повідомляв УНН, вдень 11 квітня у Києві на мосту через Русанівський канал обмежать рух.