В Киеве три трамвайные маршруты временно закроют на ремонт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79470 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111648 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169942 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125004 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122018 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115325 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106197 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160465 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве три трамвайные маршруты временно закроют на ремонт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. В связи с заменой путей на пересечении улиц Старовокзальной и Жилянской в ​​обоих направлениях движения 11, 12, 13 апреля с 22:30 до 6:00 движение трамваев маршрутов №№ 1, 3, 18 и автобусов маршрута № 1Т "Михайловская Борщаговка - ст. "Ромена Роллана" закрывается. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Сообщается, что на указанный период организуется другая работа автобусных маршрутов.

Атобусний маршрут № 1Т "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная" (на трассе: ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Леся Курбаса - пр. Комарова - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная) будет работать с отправлениями по расписанию:

• "Михайловская Борщаговка" - 5:00, 5:15;

• "Ст. "Старовокзальная" - 5:40, 5:55.

Автобусный маршрут № 3Т "Ст. "Кольцевая дорога" - ст. "Старовокзальная" (на трассе: просп. Леся Курбаса - пр. Комарова - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная) двигаться с отправлениями по расписанию:

• "Кольцевая дорога" - 22:10, 22:22, 22:35, 22:47, 23:00, 23:12, 23:25, 23:37, 23:50, 00:05, 00:25;

• "Ст. "Старовокзальная" - 22:35, 22:47, 23:00, 23:12, 23:25, 23:37, 23:50, 00:02, 00:15, 00:30, 00:50.

Трамвайный маршрут № 18 "Контрактовая пл. - ст. "Старовокзальная" будет работать с последними отправлениями по расписанию:

• "Контрактовая площадь" - 21:55;

• "Ул. Старовокзальная "- 22:28.

На трамвайном маршруте № 2 "Михайловская Борщаговка - станция" Кольцевая дорога "трамваи будут курсировать по расписанию движения общественного наземного транспорта.

Пассажиры автобусов маршрутов № 1Т "Ст. "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка ", № 3Т "Ст. "Старовокзальная" - ст. "Кольцевая дорога" на период ремонта имеют право пользоваться месячными проездными билетами приобретенными для проезда в трамвае.

Как сообщал УНН, днем 11 апреля в Киеве на мосту через Русановский канал ограничат движение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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