В Киеве три трамвайные маршруты временно закроют на ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В связи с заменой путей на пересечении улиц Старовокзальной и Жилянской в обоих направлениях движения 11, 12, 13 апреля с 22:30 до 6:00 движение трамваев маршрутов №№ 1, 3, 18 и автобусов маршрута № 1Т "Михайловская Борщаговка - ст. "Ромена Роллана" закрывается. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Сообщается, что на указанный период организуется другая работа автобусных маршрутов.
Атобусний маршрут № 1Т "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная" (на трассе: ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Леся Курбаса - пр. Комарова - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная) будет работать с отправлениями по расписанию:
• "Михайловская Борщаговка" - 5:00, 5:15;
• "Ст. "Старовокзальная" - 5:40, 5:55.
Автобусный маршрут № 3Т "Ст. "Кольцевая дорога" - ст. "Старовокзальная" (на трассе: просп. Леся Курбаса - пр. Комарова - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная) двигаться с отправлениями по расписанию:
• "Кольцевая дорога" - 22:10, 22:22, 22:35, 22:47, 23:00, 23:12, 23:25, 23:37, 23:50, 00:05, 00:25;
• "Ст. "Старовокзальная" - 22:35, 22:47, 23:00, 23:12, 23:25, 23:37, 23:50, 00:02, 00:15, 00:30, 00:50.
Трамвайный маршрут № 18 "Контрактовая пл. - ст. "Старовокзальная" будет работать с последними отправлениями по расписанию:
• "Контрактовая площадь" - 21:55;
• "Ул. Старовокзальная "- 22:28.
На трамвайном маршруте № 2 "Михайловская Борщаговка - станция" Кольцевая дорога "трамваи будут курсировать по расписанию движения общественного наземного транспорта.
Пассажиры автобусов маршрутов № 1Т "Ст. "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка ", № 3Т "Ст. "Старовокзальная" - ст. "Кольцевая дорога" на период ремонта имеют право пользоваться месячными проездными билетами приобретенными для проезда в трамвае.
Как сообщал УНН, днем 11 апреля в Киеве на мосту через Русановский канал ограничат движение.