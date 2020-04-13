У Києві та Київській області зафіксовано 16 випадків COVID-19 у медичних працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Києві та Київській області зафіксовано 16 випадків COVID-19 у медичних працівників. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА.
“Випадки COVID-19 підтверджено у 16 медичних працівників, з яких 12 працюють в медичних закладах міста Києва, 4 в закладах охорони здоров’я Київської області (місто Біла Церква, місто Вишневе, місто Боярка). Крім цього, випадок COVID-19 підтверджено у водія екстреної медичної допомоги (місто Бровари)”, — йдеться в повідомленні.
Також за даними ДУ “Київський обласний лабораторний центр МОЗ України” станом на 8:00 13 квітня 2020 року в Київській області 216 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції (з них 13- у дітей), з них 6 летальних випадків.
Окрім цього, в області зареєстровано 684 особи з підозрою на COVID-19.
“Лабораторно обстежено 44 зразки від медичних працівників, які мали контакт з лабораторно підтвердженим випадком COVID-19 з КНП КОР „Київська обласна клінічна лікарня“ та КНП КОР „Білоцерківський обласний онкологічний диспансер“. За результатами досліджень ПЛР досліджень у всіх медпрацівників негативний результат на коронавірус”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.