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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киеве и Киевской области зафиксировано 16 случаев COVID-19 у медицинских работников

В Киеве и Киевской области зафиксировано 16 случаев COVID-19 у медицинских работников

Киев  •  УНН

 • 12572 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве и Киевской области зафиксировано 16 случаев COVID-19 у медицинских работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Киевской ОГА.

“Случаи COVID-19 подтвержденны у 16 медицинских работников, из которых 12 работают в медицинских учреждениях города Киева, 4 в учреждениях здравоохранения Киевской области (город Белая Церковь, город Вишневое, город Боярка). Кроме этого, случай COVID-19 подтвержден у водителя экстренной медицинской помощи (город Бровары)”, — говорится в сообщении.

Также по данным ГУ “Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины” по состоянию на 8:00 13 апреля 2020 года в Киевской области 216 лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной инфекции (из них 13 — у детей). с них 6 летальных случаев.

Кроме этого, в области зарегистрировано 684 человека с подозрением на COVID-19.

“Лабораторно обследовано 44 образца от медицинских работников, имевших контакт с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19 с КНП КОР „Киевская областная клиническая больница“ и КНП КОР „Белоцерковский областной онкологический диспансер“. По результатам исследований ПЦР исследований во всех медработников отрицательный результат на коронавирус”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.

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