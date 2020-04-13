В Киеве и Киевской области зафиксировано 16 случаев COVID-19 у медицинских работников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве и Киевской области зафиксировано 16 случаев COVID-19 у медицинских работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Киевской ОГА.
“Случаи COVID-19 подтвержденны у 16 медицинских работников, из которых 12 работают в медицинских учреждениях города Киева, 4 в учреждениях здравоохранения Киевской области (город Белая Церковь, город Вишневое, город Боярка). Кроме этого, случай COVID-19 подтвержден у водителя экстренной медицинской помощи (город Бровары)”, — говорится в сообщении.
Также по данным ГУ “Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины” по состоянию на 8:00 13 апреля 2020 года в Киевской области 216 лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной инфекции (из них 13 — у детей). с них 6 летальных случаев.
Кроме этого, в области зарегистрировано 684 человека с подозрением на COVID-19.
“Лабораторно обследовано 44 образца от медицинских работников, имевших контакт с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19 с КНП КОР „Киевская областная клиническая больница“ и КНП КОР „Белоцерковский областной онкологический диспансер“. По результатам исследований ПЦР исследований во всех медработников отрицательный результат на коронавирус”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.