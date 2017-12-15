У Києві створять центр захисту тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У КМДА затвердили програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних гуманними методами, відповідно до якої у Києві буде створено міський Центр захисту тварин європейського зразка та пункти тимчасового утримання домашніх улюбленців. Про це повідомляє прес-служба столичної Держадміністрації, передає УНН.
“Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову Програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних гуманними методами”, — йдеться в повідомленні.
Відповідно до цієї програми, у Києві розпочнуть будівництво міського Центру захисту тварин європейського зразка та пунктів тимчасового утримання домашніх улюбленців.
Зазначено, що на реалізацію програми впродовж трьох років пропонується закласти понад 192 мільйони гривень.
“Важливим пунктом Програми буде і просвітницька робота щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Плануються й ефективні інформаційно-освітні кампанії в школах щодо гуманного ставлення до чотирилапих друзів”, — додали у КМДА.
Також повідомляється, що це рішення підтримали 76 депутатів.
Як повідомляв УНН, Київрада заборонила пересувні цирки-шапіто з тваринами.