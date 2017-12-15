В Киеве создадут центр защиты животных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В КГГА утвердили программу контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных гуманными методами, соответственно которой в Киеве будет создан городской Центр защиты животных европейского образца и пункты временного содержания домашних любимцев. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госадминистрации, передает УНН.
“Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили городскую целевую Программу контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности беспризорных гуманными методами”, — говорится в сообщении.
Согласно этой программе, в Киеве начнут строительство городского Центра защиты животных европейского образца и пунктов временного содержания домашних любимцев.
Отмечено, что на реализацию программы в течение трех лет предлагается заложить более 192 миллионов гривен.
“Важным пунктом программы будет и просветительская работа по предотвращению жестокого обращения с животными. Планируются и эффективные информационно-образовательные кампании в школах по гуманному отношению к четвероногим друзьям”, — добавили в КГГА.
Также сообщается, что это решение поддержали 76 депутатов.
Как сообщал УНН, Киевсовет запретил передвижные цирки-шапито с животными.