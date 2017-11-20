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У Києві СБУ викрила угруповання, яке з рахунків банків викрало понад 10 млн грн

Київ • УНН

 • 12652 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили у Києві хакерське угруповання, учасники якого викрали понад 10 млн грн грошей клієнтів з рахунків державних банків. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Правоохоронці встановили, що група зловмисників здійснює несанкціоноване втручання до інформаційних банківських мереж для отримання доступу до інформації, дублювання реквізитів платіжних карток для викрадення грошей", - зазначили у прес-центрі.

Так, оперативники спецслужби задокументували, що учасники угруповання з використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації "зчитували" картки клієнтів банківських установ, викрадаючи реквізити доступу. Зловмисники також через шкідливе програмне забезпечення заражали інформаційні мережі банків для порушення штатного стану функціонування систем та отримання несанкціонованого доступу до даних.

За попередньою інформацією зловмисники встигли вкрасти понад десять мільйонів гривень з більш ніж 1,5 тисячі банківських карток. Під час санкціонованих обшуків у учасників угруповання співробітники СБ України та прокуратури виявили комп’ютерну техніку зі встановленим шкідливим програмним забезпеченням та перепискою хакерів, спеціальне обладнання для зчитування та запису підроблених пластикових карток, мобільні телефони, банківські картки, які підтверджують проведення нелегальних оборудок. Правоохоронці також вилучили мільйон двісті тисяч гривень, пістолети Макарова, "ТТ", автомат Калашникова з глушниками та велику кількість набоїв до них. Наразі чотирьом зловмисникам оголошено про підозри у скоєнні злочинів та затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, для всіх обрано запобіжний захід ‒ тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників організованого угруповання.

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