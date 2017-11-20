В Киеве СБУ разоблачила группировку, которая со счетов банков похитила более 10 млн грн

"Правоохранители установили, что группа злоумышленников осуществляет несанкционированное вмешательство в информационные банковские сети для получения доступа к информации, дублирования реквизитов платежных карточек для похищения денег", - отметили в пресс-центре.

Так, оперативники спецслужбы задокументировали, что участники группировки с использованием специальных технических средств негласного получения информации "считывали" карточки клиентов банковских учреждений, похищая реквизиты доступа. Злоумышленники также через вредоносное программное обеспечение заражали информационные сети банков для возбуждения штатного состояния функционирования систем и получения несанкционированного доступа к данным.

По предварительной информации злоумышленники успели украсть более десяти миллионов гривен из более чем 1,5 тысячи банковских карточек. Во время санкционированных обысков у участников группировки сотрудники СБ Украины и прокуратуры обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением и перепиской хакеров, специальное оборудование для считывания и записи поддельных пластиковых карт, мобильные телефоны, банковские карты, подтверждающие проведение нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли миллион двести тысяч гривен, пистолеты Макарова, "ТТ", автомат Калашникова с глушителями и большое количество патронов к ним. Сейчас четырем злоумышленникам объявлено о подозрениях в совершении преступлений и задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, для всех избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников организованной группировки.