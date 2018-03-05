У Києві розпочав роботу 15-й з'їзд суддів України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У понеділок в Києві розпочав роботу черговий з'їзд суддів, передає кореспондент УНН.
У з’їзді беруть участь делегати з усіх регіонів України, члени та керівництво Вищої Ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, адміністрації Конституційного суду, Верховного Суду.
Як зазначила у своєму виступі голова Верховного Суду Валентина Данішевська, “вже два місяці працює новий Верховний Суд, і ми вже бачимо успіхи, але і бачимо проблеми”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перший етап кваліфікаційних іспитів склали більше половини суддів
За її словами, "судова реформа практично завершена в плані оформлення структури, і наше завдання далі — зробити її дієвою і такою, що дає результати.
Вона наголосила, що повернення довіри суспільства до судової гілки влади залежить не лише від якості роботи кожного окремого судді, але і від усієї роботи судової систеими в цілому.
Варто зазначити, що на з’їзді планується переобрати членів Ради суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Як повідомляв УНН, з 15 грудня 2017 року новий Верховний Суд у складі 115 суддів розпочав свою роботу.