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У Києві розпочав роботу 15-й з'їзд суддів України

У Києві розпочав роботу 15-й з'їзд суддів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У понеділок в Києві розпочав роботу черговий з'їзд суддів, передає кореспондент УНН.

У з’їзді беруть участь делегати з усіх регіонів України, члени та керівництво Вищої Ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, адміністрації Конституційного суду, Верховного Суду.

Як зазначила у своєму виступі голова Верховного Суду Валентина Данішевська, “вже два місяці працює новий Верховний Суд, і ми вже бачимо успіхи, але і бачимо проблеми”.

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За її словами, "судова реформа практично завершена в плані оформлення структури, і наше завдання далі — зробити її дієвою і такою, що дає результати.

Вона наголосила, що повернення довіри суспільства до судової гілки влади залежить не лише від якості роботи кожного окремого судді, але і від усієї роботи судової систеими в цілому.

Варто зазначити, що на з’їзді планується переобрати членів Ради суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв УНН, з 15 грудня 2017 року новий Верховний Суд у складі 115 суддів розпочав свою роботу.

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