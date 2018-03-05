В Киеве начал работу 15-й съезд судей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В понедельник в Киеве начал работу очередной съезд судей, передает корреспондент УНН.
В съезде принимают участие делегаты из всех регионов Украины, члены и руководство Высшего Совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, администрации Конституционного суда, Верховного Суда.
Как отметила в своем выступлении председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, "уже два месяца работает новый Верховный Суд, и мы уже видим успехи, но и видим проблемы".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый этап квалификационных экзаменов сдали более половины судей
По ее словам, "судебная реформа практически завершена в плане оформления структуры, и наша задача дальше - сделать ее эффективной и дающей результаты.
Она подчеркнула, что возвращение доверия общества к судебной ветви власти зависит не только от качества работы каждого отдельного судьи, но и от всей работы судебной системе в целом.
Стоит отметить, что на съезде планируется переизбрать членов Совета судей, Высшей квалификационной комиссии судей.
Как сообщал УНН, с 15 декабря 2017 года новый Верховный Суд в составе 115 судей начал свою работу.