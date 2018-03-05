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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57921 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69110 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72004 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105611 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99482 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104273 просмотра

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В Киеве начал работу 15-й съезд судей Украины

В Киеве начал работу 15-й съезд судей Украины

Киев  •  УНН

 • 9349 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В понедельник в Киеве начал работу очередной съезд судей, передает корреспондент УНН.

В съезде принимают участие делегаты из всех регионов Украины, члены и руководство Высшего Совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, администрации Конституционного суда, Верховного Суда.

Как отметила в своем выступлении председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, "уже два месяца работает новый Верховный Суд, и мы уже видим успехи, но и видим проблемы".

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По ее словам, "судебная реформа практически завершена в плане оформления структуры, и наша задача дальше - сделать ее эффективной и дающей результаты.

Она подчеркнула, что возвращение доверия общества к судебной ветви власти зависит не только от качества работы каждого отдельного судьи, но и от всей работы судебной системе в целом.

Стоит отметить, что на съезде планируется переизбрать членов Совета судей, Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщал УНН, с 15 декабря 2017 года новый Верховный Суд в составе 115 судей начал свою работу.

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