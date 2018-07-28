У Києві розпочалась Хода за єдину помісну церкву

До святкової ходи з нагоди Дня Хрещення Русі долучились перші особи держави, представники церков, а також віряни.

У рамках заходу учасники пройдуть центральними вулицями міста від Володимирського собору до парку Володимирська гірка.

Раніше начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко заявив, що задля безпеки учасників Ходи за єдину помісну церкву поліція працює у посиленому режимі.

Нагадаємо, 28 липня в центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту низкою вулиць.