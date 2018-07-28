В Киеве началось Шествие за единую поместную церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Шествие за единую поместную церковь двинулось Киевом, передает УНН.
К праздничному шествию по случаю Дня Крещения Руси присоединились первые лица государства, представители церквей, а также верующие.
В рамках мероприятия участники пройдут по центральным улицам города от Владимирского собора в парк Владимирская горка.
Ранее начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что для безопасности участников Шествия за единую поместную церковь полиция работает в усиленном режиме.
Напомним, 28 июля в центре Киева временно ограничат движение транспорта рядом улиц.