У Києві протягом минулої доби виявили понад 300 хворих на COVID-19. Троє людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 304 хворих на коронавірус. Троє людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 174 жінки віком від 18 до 84 років, 106 чоловіків віком від 18 до 95 років, 8 дівчат віком від 20 днів до 17 років і 16 хлопчиків віком від 6 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 41 хворого на коронавірус, а також 48 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужала протягом минулої доби 232 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили в Подільському районі — 53, Солом‘янському — 45, Святошинському та Дарницькому — по 39 випадків.
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 5291 людина. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 225 999. Подолали вірус 217 225 мешканців столиці.
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