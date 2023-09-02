У Києві просять перейменувати Олександрівську лікарню на честь українського святого

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Агапіт Печерський був знаним лікарем і цілителем, який жив у Києві в XI столітті. Він був ченцем Києво-Печерського монастиря і зцілив багатьох людей, як багатих, так і бідних.

Один із найвідоміших випадків зцілення Агапітом стався, коли він врятував життя Чернігівського князя Володимира Мономаха. Князь був дуже хворим і ніхто не міг його вилікувати. Агапіт прийшов до князя і зцілив його молитвою.

Зазначається, що Агапіт був також відомий своєю добротою і милосердям. Він ніколи не брав грошей за свою працю, навіть коли до нього зверталися багаті та знатні люди.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Національний музей історії України у Другій світовій війні, розташований у Києві, перейменують на Національний музей війни за незалежність.