У Києві просять перейменувати Олександрівську лікарню на честь українського святого
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На сайті Київської міської ради з’явилася електронна петиція з проханням перейменувати Олександрівську лікарню. Лікарня названа на честь російського імператора, але автор петиції вважає, що її варто перейменувати на честь Агапіта Печерського, українського святого, який прославився своїми лікарськими подвигами, передає УНН.
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Агапіт Печерський був знаним лікарем і цілителем, який жив у Києві в XI столітті. Він був ченцем Києво-Печерського монастиря і зцілив багатьох людей, як багатих, так і бідних.
Один із найвідоміших випадків зцілення Агапітом стався, коли він врятував життя Чернігівського князя Володимира Мономаха. Князь був дуже хворим і ніхто не міг його вилікувати. Агапіт прийшов до князя і зцілив його молитвою.
Зазначається, що Агапіт був також відомий своєю добротою і милосердям. Він ніколи не брав грошей за свою працю, навіть коли до нього зверталися багаті та знатні люди.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Національний музей історії України у Другій світовій війні, розташований у Києві, перейменують на Національний музей війни за незалежність.