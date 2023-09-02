В Киеве просят переименовать Александровскую больницу в честь украинского святого

Детали

Агапит Печерский был известным врачом и целителем, жившим в Киеве в XI веке. Он был монахом Киево-Печерского монастыря и исцелил многих людей, как богатых, так и бедных.

Один из известнейших случаев исцеления Агапитом произошел, когда он спас жизнь Черниговского князя Владимира Мономаха. Князь был очень болен и никто не мог его вылечить. Агапит пришел к князю и исцелил его молитвой.

Отмечается, что Агапит был также известен своей добротой и милосердием. Он никогда не брал денег за свой труд, даже когда к нему обращались богатые и знатные люди.

Напомним

Ранее сообщалось, что Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположенный в Киеве, переименован в Национальный музей войны за независимость.