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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100032 просмотра

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13:40 • 101069 просмотра

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Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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В Киеве просят переименовать Александровскую больницу в честь украинского святого

В Киеве просят переименовать Александровскую больницу в честь украинского святого

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. На сайте Киевского городского совета появилась электронная петиция с просьбой переименовать Александровскую больницу. Больница названа в честь российского императора, но автор петиции считает, что ее следует переименовать в честь Агапита Печерского, украинского святого, прославившегося своими врачебными подвигами, передает УНН.

Детали 

Агапит Печерский был известным врачом и целителем, жившим в Киеве в XI веке. Он был монахом Киево-Печерского монастыря и исцелил многих людей, как богатых, так и бедных.

Один из известнейших случаев исцеления Агапитом произошел, когда он спас жизнь Черниговского князя Владимира Мономаха. Князь был очень болен и никто не мог его вылечить. Агапит пришел к князю и исцелил его молитвой.

Отмечается, что Агапит был также известен своей добротой и милосердием. Он никогда не брал денег за свой труд, даже когда к нему обращались богатые и знатные люди.

Напомним

Ранее сообщалось, что Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположенный в Киеве, переименован в Национальный музей войны за независимость.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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