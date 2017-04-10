У Києві презентували нові таблички із назвами вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві презентували нові таблички із назвами вулиць в одному з кварталів Печерського району в рамках пілотного проекту, передає УНН з посиланням на прес-службу міського голови Києва Віталія Кличка.
“Ми тестуємо новий вид табличок, який відповідає сучасним вимогам: чіткі, контрастні, білі написи на темно-синьому фоні з англійською транслітерацією, щоби гості нашого міста — іноземці — також мали можливість прочитати назви вулиць”, — зазначив В.Кличко.
Також він повідомив, що протягом тижня такі таблички в рамках пілотного проекту будуть встановлені на будинках кварталу в Печерському районі і протягом місяця мерія чекатимемо зворотної реакції від жителів цього кварталу, наскільки нові таблички зручні.
“Хочемо почути думку киян щодо, можливо і невеличких, але важливих змін для розвитку туристичного потенціалу нашого міста”, — додав В.Кличко.
Мер також підкреслив, що всі покажчики адрес у Києві мають бути приведені до єдиного зразка.
Як повідомляв УНН, у Києві презентували нову систему електронного запису у дитсадки.