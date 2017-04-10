В Киеве презентовали новые таблички с названиями улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве презентовали новые таблички с названиями улиц в одном из кварталов Печерского района в рамках пилотного проекта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского головы Киева Виталия Кличко.
“Мы тестируем новый вид табличек, отвечающий современным требованиям: четкие, контрастные, белые надписи на темно-синем фоне с английской транслитерацией, чтобы гости нашего города — иностранцы — также имели возможность прочитать названия улиц”, — отметил В.Кличко.
Также он сообщил, что в течение недели такие таблички в рамках пилотного проекта будут установлены на домах квартала в Печерском районе и в течение месяца мэрия будет ждать обратной реакции от жителей этого квартала, насколько новые таблички удобны.
“Хотим услышать мнение киевлян относительно, возможно и небольших, но важных изменений для развития туристического потенциала нашего города”, — добавил В.Кличко.
Мэр также подчеркнул, что все указатели адресов в Киеве должны быть приведены к единому образцу.
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