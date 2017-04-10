В Киеве презентовали новые таблички с названиями улиц

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79470 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111648 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169942 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125004 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122018 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115325 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106197 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киеве презентовали новые таблички с названиями улиц

В Киеве презентовали новые таблички с названиями улиц

Киев  •  УНН

 • 30469 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве презентовали новые таблички с названиями улиц в одном из кварталов Печерского района в рамках пилотного проекта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского головы Киева Виталия Кличко.

“Мы тестируем новый вид табличек, отвечающий современным требованиям: четкие, контрастные, белые надписи на темно-синем фоне с английской транслитерацией, чтобы гости нашего города — иностранцы — также имели возможность прочитать названия улиц”, — отметил В.Кличко.

Также он сообщил, что в течение недели такие таблички в рамках пилотного проекта будут установлены на домах квартала в Печерском районе и в течение месяца мэрия будет ждать обратной реакции от жителей этого квартала, насколько новые таблички удобны.

“Хотим услышать мнение киевлян относительно, возможно и небольших, но важных изменений для развития туристического потенциала нашего города”, — добавил В.Кличко.

Мэр также подчеркнул, что все указатели адресов в Киеве должны быть приведены к единому образцу.

Как сообщал УНН, в Киеве презентовали новую систему электронной записи в детсады.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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